YANGON: Kardinal Charles Bo, Erzbischof von Yangon, fordert die Katholiken von Myanmar zur „spirituellen Vorbereitung“ auf den ersten Besuch eines Papstes im mehrheitlich buddhistischen Myanmar auf. „Sprecht jeden Tag besondere Gebete für den Papstbesuch“, hieß es in dem Aufruf von Kardinal Bo an die 700.000 Katholiken von Myanmar.

Papst Franziskus wird vom 27. November bis zum 30. November in Myanmar sein. Nach Treffen mit der Führung von Myanmar in der Hauptstadt Naypidaw steht für den 29. November in Yangon ein großer Gottesdienst mit dem Papst unter freiem Himmel auf dem Programm. Am 30. November will der Papst vor seinem Abflug nach Bangladesch zusammen mit jungen Katholiken in der Kathedrale St. Marien in Yangon beten.

