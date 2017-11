Von: Redaktion DER FARANG | 03.11.17

Der Prozess um einen deutsch-schweizerischen Spionagefall steht kurz vor dem Abschluss. Der Angeklagte könnte mit einer Bewährungsstrafe davonkommen. Der Fall hatte das Verhältnis beider Länder schwer belastet.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess gegen einen mutmaßlichen Schweizer Spion fordern deutsche Ankläger zwei Jahre Haft auf Bewährung.

Die Verteidiger des Mannes, der Steuerfahnder aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen ausgespäht haben soll, plädierten am Donnerstag vor dem Oberlandesgericht Frankfurt (Hessen) auf eineinhalb Jahre Bewährungsstrafe. Der Staatsschutzsenat will voraussichtlich am kommenden Donnerstag das Urteil verkünden.

Der 54 Jahre alten Angeklagte hatte eingeräumt, im Auftrage eines Nachrichtendienstes der Schweiz Details über Organisation und Arbeitsweise der Steuerfahndung in Nordrhein-Westfalen in Erfahrung gebracht zu haben. Dafür erhielt er nach eigenen Angaben 28 000 Euro. Er bestritt aber gleichzeitig, Ausschau nach einem «Maulwurf» in den deutschen Behörden gehalten zu haben, der als «Quelle» für polizeiliche Interna hätte dienen sollen. Von einem solchen Auftrag habe er nichts gewusst.

Hintergrund für die Spähaktivitäten war der Bundesanwaltschaft zufolge der Ankauf von CDs mit Daten deutscher Steuerbetrüger, die Kunden Schweizer Banken waren. NRW hatte mehrfach solche Datenträger gekauft, was die Schweiz für rechtswidrig hielt. Daher sollte der Angeklagte Daten von Steuerfahndern vervollständigen, die beim Schweizer Geheimdienst nur lückenhaft vorlagen. Als diese komplett waren, leitete die Schweiz die Strafverfolgung ein. Die Spionageaffäre hatte für große Verstimmungen im deutsch-schweizerischen Verhältnis gesorgt.

Dem Geständnis des ehemaligen Polizisten aus der Nähe von Zürich war eine Absprache der Prozessparteien vorausgegangen. Im Gegenzug für ein Geständnis hatte das Gericht eine Bewährungsstrafe in Aussicht gestellt.

Ungeachtet der Aussicht auf eine Bewährungsstrafe und die damit verbundene Rückkehr in die Schweiz befindet sich der Angeklagte weiterhin in Untersuchungshaft. Diese war nach seiner Festnahme im April dieses Jahres in Frankfurt unter anderem mit dem fehlenden Wohnsitz in Deutschland begründet worden. Bislang sei noch kein Antrag auf Aufhebung des Haftbefehls gestellt worden, erklärte das Gericht.