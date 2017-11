Von: Redaktion DER FARANG | 28.11.17

PHUKET: Die Swiss Society Phuket (SSP) engagiert sich regelmäßig für gemeinnützige Organisationen und in diesem Jahr unterstützt der Schweizer Zusammenschluss eine Schule in Karon.

Dort werden ca. 70 Jugendliche zwischen 9 und 14 Jahren von ihrem Lehrer Danny Khongkao während ihrer Freizeit im Fußballspielen trainiert. Die jungen Kicker stammen alle aus sehr armen Familien und erhalten nur wenig Unterstützung durch die Gemeinde. Beobachtet man diese Jugendlichen beim Training, stellt man fest, dass sie mit viel Eifer bei der Sache sind. Mit der Jungenmannschaft hat der Leiter schon einige Pokale gewonnen.

Fußballturnier und Spendenübergabe

Am 28.und 29. November findet im Sportzentrum Thanyapura in Thalang ein internationales Fußballturnier statt, bei dem auch diese Mannschaft aus Karon teilnimmt. Die SSP nutzt den Anlass, um der Mannschaft neue Trikots mit dem Logo der SSP zu überreichen. Die Übergabe erfolgt am Mittwoch, 29. November 2017 um 16 Uhr.



Anfahrt:

Ab der Kreuzung mit Lichtsignal im Zentrum von Thalang ca. 2.5 Kilometer weiter Richtung Norden (Flughafen) fahren. Dort den U-Turn nehmen (dieser ist ca. 150m nach der Tafel 500m bis Lichtsignal – Nai Yang). Ca. 450m wieder nach Süden fahren, dort links abbiegen (Tafel Thanyapura) und der Straße auf ca. 2 Kilometer. bis zum Zentrum folgen.



Koordinaten: 8°02'55.96" N / 98°21'04.66" E (in Dezimalen: 8.048878° E / 98.351294° E).