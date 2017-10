Spende für Psychiatrisches Hospital in Chiang Mai

CHIANG MAI: Ohne private Spenden könnten in der psychiatrischen Einrichtung des Suan-Prung Hospitals viele Patienten weniger optimal versorgt werden. Der Deutsche Hilfsverein (DHV) kennt die gute Arbeit des renommierten Krankenhauses in Chiang Mai und übergab vor kurzem einen Spendenscheck in Höhe von 50.000 Baht.

Auch deutsche Patienten nehmen die Behandlung der Psychiatrie in Anspruch – Anlass genug für den Deutschen Hilfsverein, die Wertschätzung mit dieser Spende auszudrücken. Damit wurde die fruchtbare Kooperation zwischen der Psychiatrischen Klinik und dem Hilfsverein unterstrichen, wie Dr. Kittiwan Tiemkaew als verantwortliche Psychiaterin bei der Übergabe der Spende hervorhob.

Mit von der Partie waren der deutsche Honorarkonsul Hagen E. Dirksen, der als Vorstandsmitglied und Botschafter des Vereins fungiert sowie Manfred Krickau, dessen ehrenamtliche Tätigkeit für in Not geratene Landsleute weit über Nordthailand hinaus geht. Krickau unterhält als pensionierter Polizeibeamter bis heute ausgezeichnete Kontakte nach Deutschland und konnte in vergangenen Jahren vielen deutschen Hilfesuchenden einen Neustart ermöglichen.

Der Deutsche Hilfsverein Thailand spendet regelmässig an Krankenhäuser im Land und versucht so, die häufig auch von deutschen Patienten verursachten unbezahlten Rechnungen zu kompensieren. Die Zusammenarbeit mit staatlichen Kliniken und psychiatrischen Einrichtungen funktioniert seit Jahren reibungslos und kooperativ.

Das ‘Suan Prung Psychiatric Hospital’ ist das drittälteste psychiatrische Krankenhaus in Thailand. Es wurde im Dezember 1938 in der Nachbarprovinz Chiang Mais Lampang gegründet und 1947 in die Chiang Mai Provinz verlegt. Heute ist das Institut eine von 21 psychiatrischen Einrichtungen im Königreich, das vom Thailändischen Amt für Mentale Gesundheit beaufsichtigt wird. Mit 60,000 ambulanten Patienten pro Jahr und durchschnittlich 700 stationären Fällen gilt das Suan Prung Psychiatric Hospital als wichtigste Anlaufstation für psychisch Kranke in Nordthailand.