Von: Redaktion DER FARANG | 06.12.17

PATTAYA: Am Strand Tawaen der Pattaya vorgelagerten Insel Larn hat ein Speedbootbetreiber einen chinesischen Urlauber um Wertsachen in Höhe von über 1,2 Millionen Baht bestohlen.

Der 28-jährige Tourist hatte am Montagabend seine Sachen in eine wasserfeste Tasche verstaut, am Strand liegenlassen und war zum Schwimmen ins Meer gegangen. Während dieser Zeit nahm der 21 Jahre alte Speedboot-Fahrer das Hab und Gut des Touristen an sich: ein iPhone X im Wert von 50.000 Baht, ein Jadehalsband für 600.000 Baht und ein Diamantring im Wert von 600.000 Baht. Der Chinese meldete umgehend den Diebstahl der Polizei. Die Beamten werteten Überwachungskameras aus und sahen, wie ein Mann die Tasche des Ausländers an sich nahm und sich entfernte. Um 1 Uhr nachts wurde der Dieb am Strand Tawaen festgenommen. Er gab die Tat umgehend zu. Den Ring hatte er bereits an einen 50 Jahre alten Freund weiter gegeben, der ihn verkaufte. Das Handy und die Tasche hatte er ins Meer geworfen. Der Freund wurde ebenfalls verhaftet.