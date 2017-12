Von: Redaktion DER FARANG | 22.12.17

BANGKOK: Am Mittwoch, 13. Dezember fand an der RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok die traditionelle Weihnachtsfeier statt. Diese beliebte Feier zog wieder viele Gäste und Freunde der Schule an.

Eltern, Schülerinnen und Schüler genossen ein unterhaltsames Programm

Dieses Jahr wurde auf Initiative der Elternschaft wieder ein großer Weihnachtsmarkt mit Marktständen auf dem Sportplatz organisiert. Dort konnte man viele verschiedene internationale Delikatessen genießen und an weiteren weihnachtlichen Aktionen teilnehmen. Auch der Weihnachtsmann war anwesend und beglückte vor allem die kleinen Kinder.

Bereits ab 14 Uhr veranstalteten die Klassen der Schule ihre Weihnachtsworkshops, servierten leckere Weihnachtsgerichte, und in den Klassenräumen wurde eifrig gekocht, gebastelt, gemalt und gespielt.

Weihnachtszauber mit Musik und Tanz

Organisiert wurde auch in diesem Jahr wieder ein großer Weihnachtsmarkt mit vielen Geschenkideen.

Um 17 Uhr begrüßte der Schulleiter Simon Dörig die Gäste auf dem Sportplatz und eröffnete das Weihnachtsprogramm. Er nahm die Gelegenheit auch zum Anlass, sich bei allen Eltern, Lehrern und Freunden der Schule, die mit ihrem Engagement die Schule unterstützen, zu bedanken. Zudem wurden Schülerinnen und Schüler, die die Schule zum Ende des Jahres 2017 verlassen, verabschiedet. Durch das Programm der anschließenden Weihnachtsdarbietungen führten dann Theresa Huber und Deniz Akay aus der 8. Klasse. Die Lernzwerge, Kindergartenkinder, Primarschul- und Sekundarschulklassen unterhielten das Publikum mit Musik, Tanz und Gesang.

Am frühen Nachmittag wurden verschiedene Weihnachtsworkshops angeboten.

Ab 19 Uhr wurden die Gäste mit weiteren sehr eindrücklichen musikalischen Beiträgen der Schülerinnen und Schüler unterhalten. Ergänzt wurde das unterhaltsame Programm zudem mit einer Weihnachtstombola.

Die RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok bedankt sich bei allen Helfern und insbesondere den sehr engagierten Eltern für die Unterstützung bei der Organisation und Durchführung der Weihnachtsfeier und wünscht allen Schülerinnen und Schülern, Eltern, Verwandten und Bekannten, Freunden sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schöne Festtage und ein glückliches neues Jahr 2018.