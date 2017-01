Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 10.01.17

BANGKOK: Der Energiekonzern Bangchak Petroleum (BCP) hat die Handelskette Spar International mit Sitz in Amsterdam für die Eröffnung von Minimärkten an seinen Tankstellen gewonnen.

Der erste Markt mit einer Fläche von 300 qm wurde in Bangkok an der Ratchaphruek Road eingerichtet. BCP will mit drei Milliarden Baht bis 2020 rund 300 neue Geschäfte schaffen, davon die Hälfte außerhalb von Tankstellen.