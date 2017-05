Von: Redaktion DER FARANG | 10.05.17

KOH SAMUI: Ein 28 Jahre alter Spanier, der am Montag am helllichten Tag an einem Strand der Ferieninsel Sex mit einer Ausländerin hatte, hat sich für sein Benehmen öffentlich entschuldigt.



Ein Video des Geschlechtsverkehrs war in den sozialen Netzwerken zu sehen. Die Polizei verdonnerte den Ausländer zu einem Bußgeld von 500 Baht. Vor Reportern sagte der Mann: „Es tut mir so leid, für jedermann in Thailand.“ Dann machte er einen Wai, die traditionelle Begrüßungsform im Königreich.

Dem Spanier zufolge hatte er in der Nacht zum Montag eine Russin kennengelernt. Beide tranken bis zum Montagmorgen reichlich Alkohol und hatten dann Sex am Strand. Die Polizei hatte den Ausländer in einem Hotel, nicht weit entfernt vom „Tatort“, vorübergehend festgenommen. Nach der Russin wird gefahndet.

