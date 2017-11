Von: Björn Jahner | 11.11.17

Foto: The Nation

BANGKOK: Zum Monatsbeginn wurden die Gratisfahrten in Bus und Bahn für einkommensschwache Bevölkerungsteile abgeschafft und durch den Einsatz von Sozialhilfe-Karten ersetzt.



1,3 Millionen sozialschwache Einwohner Bangkoks, Nonthaburis, Pathum Thanis, Ayutthayas, Samut Prakans und Samut Sakhons erhalten seitdem ein monatliches Prepaid-Guthaben in Höhe von 500 Baht vom Staat, um öffentliche Busse und Bahnen zu nutzen, der Fahrpreis wird elektronisch von der Sozialhilfe-Karte abgebucht. Dafür wurden 100 nichtklimatisierte Linienbusse mit dem E-Ticketsystem ausgestattet, die Abbuchung des Fahrpreises in 250 weiteren Bussen erfolgt über eine Smartphone-App für Inhaber der Sozialhilfe-Karten. Die Fahrzeuge sind mit der Aufschrift „E-Ticket and Welfare Card Support“ gekennzeichnet. Übersteigen die Fahrtkosten die monatlich zur Verfügung stehenden 500 Baht, müssen die Mehrkosten selbst getragen werden, übriges Guthaben hingegen wird nicht auf den Folgemonat übertragen.