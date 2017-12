Von: Redaktion DER FARANG | 22.12.17

Weihnachten bedeutet für eine Leserin auch Nächstenliebe:

Liebe Redaktion, ich bin über die Festtage in Pattaya und würde das Weihnachtsfest gerne zum Anlass nehmen, mich für sozial benachteiligte Menschen wie Waisenkinder zu engagieren. Gibt es in Pattaya eine Einrichtung, mit der ich in Kontakt treten könnte? Für einen Hinweis wäre ich Ihnen sehr dankbar.

Claudia Friedmann

Anm. d. Red.: Das Pattaya Orphanage der Human Help Network Foundation Thailand (HHNFT) veranstaltet am 25. Dezember eine Weihnachtsfeier im Waisenhaus an der Sukhumvit Road. Das wäre für Sie ein geeigneter Anlass, um sich über die Einrichtung zu informieren.