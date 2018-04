Von: Redaktion DER FARANG | 12.04.18

Foto: The Nation

AYUTTHAYA: Die staatliche Tourismusbehörde (TAT) hatte am Mittwoch Ausländer und Thais anlässlich des Songkran-Festes zu einer Wasserschlacht mit Elefanten eingeladen.

Aus dem Ayutthaya Elephant Palace und Royal Kraal brachten Mahouts mehrere Dickhäuter zum Historischen Park von Ayutthaya. Dann ging die Wasserschlacht los, und Beobachter waren sich nicht einig, wer daran mehr Spaß hatte. Die TAT lädt in Ayutthaya an insgesamt drei Tagen von 10 bis 16.30 Uhr zu verschiedenen Aktivitäten und Darbietungen zum thailändischen Neujahrsfest ein. Thais sind aufgefordert worden, in traditionellen Kostümen zu erscheinen..