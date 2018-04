Von: Redaktion DER FARANG | 11.04.18

BANGKOK: Das medizinische Personal eines Privatkrankenhauses trägt zum Songkran-Fest traditionelle Kleidung und hat die Neugeborenen entsprechend angezogen.

Mitarbeiter des Hospitals Paolo Memorial Chokchai 4 haben sich bereits in früheren Jahren zum thailändischen Neujahrsfest kostümiert und Fotos als Souvenir an Familien verteilt, die ein Neugeborenes zu feiern hatten. Das Songkran-Festival ist bekannt dafür, dass die Bürger traditionelle thailändische Kleidung tragen. Dieser Trend hat sich in diesem Jahr durch die populäre Fernsehkomödie "Buppaesannivas", die in der Ayutthaya-Ära spielt, noch verstärkt.