Sommerstürme beschädigen über 3.300 Häuser

Von: Redaktion DER FARANG | 01.05.18

THAILAND: Die schweren Unwetter der letzten Tage haben in weiten Teilen des Landes Spuren hinterlassen und ein Todesopfer gefordert.

Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde wurden über 3.300 Häuser in 32 Provinzen von heftigen Stürmen beschädigt. Betroffen waren 7.715 Menschen in folgenden Provinzen: Lamphun, Phayao, Kamphaeng Phet, Lampang, Nakhon Sawan, Phrae, Chiang Mai, Phichit, Phetchabon, Nan, Tak und Chiang Rai im Norden; Udon Thani, Nong Khai, Bung Karn, Sisaket, Ubon Ratchathani, Nong Bua Lamphu, Muk Dahan, Loei, Khon Kaen, Buriram, Surin, Sakhon Nakhon und Maha Sarakham im Nordosten; Chainat, Lopburi, Ang Thong, Uthai Thani, Prachuab Kiri Khan und Samut Songkram in Zentralthailand sowie im Süden Surat Thani. Lokale Verwaltungen und Soldaten helfen der Bevölkerung beim Wiederaufbau ihrer Häuser und verteilen Lebensmittel sowie Materialien für den Wiederaufbau. Und nach den Regelungen des Finanzministeriums werden Betroffene entschädigt..