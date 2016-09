Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 01.10.16

PATTAYA: Soldaten und städtische Mitarbeiter haben Händlern in der Walking Street ein Standverbot erteilt. Das gilt insbesondere für den Abschnitt zwischen den Sois 14 und 16.

Damit geht das Aufräumen im Touristenzentrum weiter. Nachdem Händler in den letzten Wochen von der Beach Road in Pattaya und von der Jomtien Beach Road vertrieben worden waren, gingen Soldaten am Donnerstagabend gegen Verkäufer von Speisen an Motorrädern mit Beiwagen und an Ständen vor.



Fakt ist: Durch die Vielzahl der Händler und Taxifahrer, die nach einem Fahrgast Ausschau halten, wird es in der Fußgängerzone immer enger. Und im Notfall können Polizei, Rettungswagen und Feuerwehrfahrzeuge an den Nebenstraßen nicht zum Einsatzort kommen.



Künftig soll die Walking Street den Passanten ausschließlich als Flaniermeile gehören. Dazu gehört: Geschäfte und Restaurants dürfen sich nicht auf Gehwegen ausbreiten, sie müssen innerhalb von zwei Wochen besetzte Bürgersteige räumen, und Motorradtaxifahrer haben den Straßenzug ganz zu verlassen.