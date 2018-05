CHIANG RAI: Soldaten haben in einem Pick-up 7,8 Millionen Yaba-Pillen und 50 Kilogramm Crystal Meth („Ice“) im Straßenverkaufswert von insgesamt 2,4 Milliarden Baht sichergestellt.

Die Truppen hatten auf der Doi Luang-Wiang Chiang Rung Road in Dong Mahawan eine Straßensperre errichtet. Freitagabend gegen 9.45 Uhr näherte sich ein Pick-up ohne Kennzeichen. Der Fahrer missachtete Stopp-Signale und raste durch die Sperre. Umgehend nahmen Soldaten die Verfolgung auf. Nach rund 350 Meter blieb der Eintonner am Straßenrand stehen, der Fahrer flüchtete zu Fuß. Die Methamphetamin-Pillen waren in 39 Päckchen enthalten, das „Ice“ in zwei Taschen.