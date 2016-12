Von: Redaktion DER FARANG | 26.12.16

HUA HIN: Ziel einer Razzia von Soldaten und Mitarbeitern der kommunalen Verwaltung waren am Strand zwischen dem Fischerpier und dem chinesischen Schrein Tab Tim sechs illegal errichtete Häuser, deren Inhaber ohne Lizenz Übernachtungsgäste aufgenommen hatten.

Alle Gebäude waren zu Gästehäusern erweitert worden und wurden jetzt geschlossen, berichtet „Thai PBS“. Dort konnten Touristen, auch nur für eine Nacht, ein Zimmer zu einem Preis unter 500 Baht beziehen. Die Eigentümer der Häuser müssen mit einer Anklage und einer harten Bestrafung rechnen. Das illegale Betreiben eines Hotels oder Gästehauses trifft legale Hotels mit hohen Sicherheitsstandards und letztlich die Tourismusindustrie.

Nach Behördenangaben werden landesweit über 60 Prozent der Hotelräume illegal vermietet. In hoher Zahl vor allem in den Touristenhochburgen Bangkok, Chiang Mai, Hua Hin, Pattaya und Phuket. In fünf Jahren, so hat das Militär angekündigt, soll es im Königreich keine illegalen Hotels und Gästehäuser mehr geben.