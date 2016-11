Von: Redaktion DER FARANG | 30.11.16

YALA: In der Nähe einer Armeekontrollstelle riss eine Bombe einen Soldaten in den Tod. Drei weitere Armeeangehörige erlitten Verletzungen.



Sechs Soldaten waren am Mittwoch gegen 5.20 Uhr in der Nähe eines Flusses mit Motorrädern auf Patrouille, als der Sprengsatz explodierte. Die Polizei geht davon aus, dass Aufständische die Bombe per Signal zur Explosion brachten. Der Sprengsatz soll in einem Gaszylinder versteckt worden sein, berichtet „Khaosod“.



Seit dem neuerlichen Ausbruch von Gewalt im Jahr 2004 in den südlichen Provinzen Narathiwat, Pattani und Yala sind über 6.500 Menschen ums Leben gekommen.