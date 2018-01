Von: Björn Jahner | 15.01.18

HUA HIN/BANGKOK: Die Polizei hat am Samstag in Hua Hin einen 22-jährigen Thai verhaftet, der beschuldigt wird, seine 27-jährige Frau am Donnerstag in einem verlassenen Haus in der Sukhumvit Road Soi 23 in Bangkok ermordet zu haben.

Das Bargirl arbeitete in der Soi Cowboy und Freunde berichteten, dass sich das Paar oft stritt, zumeist wegen Geld. Als seine Frau ihm androhte, ihn nach fünf Jahren wegen eines anderen Mannes zu verlassen, erdrosselte er sie und floh nach der Tat nach Hua Hin, wo er von den Ermittlern aufgespürt und festgenommen wurde. Bei der Nachstellung der Tat am Sonntag, versammelten sich viele Schaulustige und beschimpften wütend den Täter.