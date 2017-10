PATTAYA: Die Behörden ließen die vor den Restaurants und Bars platzierten Tische und Stühle in der bei deutschsprachigen Touristen beliebten Soi 33 in Naklua räumen, nachdem sich Anwohner an den Fernsehsender Sophon Cable TV gewandt hatten, um sich Gehör zu verschaffen.

Sie betrachten das am Fahrbahnrand aufgestellte Restaurantmobiliar sowie die vielen geparkten Motorräder als illegale Inbesitznahme öffentlichen Raumes und fordern ihre Straße zurück. Urlauber und Residenten hingegen reagieren darauf mit Unverständnis. Sie schätzen die Open-Air-Sitzmöglichkeiten in der Gastro- und Amüsiermeile und befürchten, dass die kleine Seitenstraße der Naklua Road schon bald von den unzähligen Tourbussen in Beschlag genommen wird, wie es auch in der chronisch verstopften Soi 31 der Fall ist.