BANGKOK: Im jüngsten Skytrax-Ranking schafft es Thai Airways International (THAI) auf den 11. Platz und macht damit im Vergleich zum Vorjahr zwei Plätze gut.



Skytrax zeichnet seit dem Jahr 1999 die Airlines aus, die bei den Kunden am besten abschneiden. In diesem Jahr beteiligten sich bei der Umfrage 19,87 Millionen Fluggäste, abgestimmt wurde in 41 Kategorien.



Den ersten Platz belegte Qatar Airways und löst damit Emirates als Fluggesellschaft des Jahres ab. Qatar Airways wurde darüber hinaus für die beste Business-Class, die weltbeste First-Class-Lounge und als beste Airline im Nahen Osten ausgezeichnet.



Der zweite Platz ging an Singapore Airlines, die Fluggesellschaft aus dem südostasiatischen Stadtstaat wurde weiter als beste asiatische Airline, für die weltbeste Business-Class-Bestuhlung und beste Bordverpflegung in der Premium-Economy-Class prämiert.



Den dritten Platz belegt ANA All Nippon Airways, gefolgt von Emirates, Cathay Pacific, EVA Air, Lufthansa, Etihad Airways, Hainan Airlines und Garuda Indonesia.



Weitere Auszeichnungen gingen an Emirates für das beste Entertainment-System an Bord, Eva Air für die sauberste Kabine, AirAsia als beste Billigfluggesellschaft der Welt und Bangkok Airways als weltbeste Regionalfluggesellschaft.