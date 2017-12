Von: Michael Lenz | 08.12.17

YANGON: Mit großer Skepsis sehen Menschenrechtler, Experten und Betroffene die Grundsatzvereinbarung zwischen Bangladesch und Myanmar über die Rückkehr der 630.000 Rohingya-Flüchtlinge nach Rakhine.

„Über alle wichtigen Dinge, auf die es ankommt, fehlen die Informationen“, sagte Alexey Yusupov, Vertreter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Yangon, dem FARANG. Es gebe weder einen konkreten Zeitplan, noch sei im Detail vereinbart, wie die Rückführung erfolgen könnte. Der Muslimaktivist Harry Myo Lin sagte, er sehe das neue Abkommen mit „gemischten Gefühlen“. „Es fehlen Garantien der Sicherheit und Rechte für die Rohingya“, kritisierte Harry Myo Lin. Mohammed Noor will nicht nach Rakhine zurück. „Hier sind wir sicher vor Verfolgung und Gewalt“, sagte der Rohingya-Flüchtling telefonisch gegenüber dem FARANG aus dem Flüchtlingslager in Cox’s Bazar.