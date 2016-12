BANGKOK: Die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) hat bekannt gegeben, dass zu Silvester und Neujahr, Samstag, 31. Dezember 2016 und Montag, 1. Januar 2017, der Skytrain (BTS) und das Schnellbussystem (BRT) kostenlos genutzt werden dürfen.

In diesem Zeitraum verkehren darüber hinaus auch die Kanalboote auf der Route vom Pratunam-Phasi-Charoen-Pier zum Phet-Kaem-69-Pier kostenlos. Zudem bietet die BMA in Kooperation mit dem Privatsektor und Berufsschulen für Thailänder Gratis-Auto-Checks an. Der Service wird an sechs aus der Stadt herausführenden Hauptverkehrsstraßen angeboten, zum Beispiel an der Bang Na – Trat Road.