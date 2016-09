Von: Redaktion DER FARANG | 16.09.16

XIAMEN (dpa) - Bei Überschwemmungen und Verwüstungen durch Taifun «Meranti» sind in der südchinesischen Provinz Fujian sieben Menschen ums Leben gekommen.

Neun werden vermisst, wie die örtliche Regierung am Freitag laut Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. 1600 Häuser seien zerstört und 331 000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Die direkten wirtschaftlichen Schäden wurden auf 1,7 Milliarden Yuan beziffert, umgerechnet 226 Millionen Euro. 22 000 Hektar Ernteflächen seien beschädigt worden. «Meranti» war nach Angaben von Experten der stärkste Wirbelsturm seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1949 in der Provinz..