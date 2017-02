Von: Redaktion DER FARANG | 23.02.17

PATHUM THANI: Sieben Mönche des Tempels Dhammakaya sind am Mittwoch um 16.30 Uhr in einen unbefristeten Hungerstreik getreten.

Phra Isaraphap Arjarasampanno, einer der Mönche des Dhammakaya-Netzwerks, begründete den Hungerstreik außerhalb des Tempels am Markt Klong Luang mit der Forderung nach Gerechtigkeit für Wat und Mönche. Die Tempelleitung hat die Junta aufgefordert, die von Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha über den Artikel 44 der Militärverfassung erlassene Anweisung, den Tempel unter Kontrolle der Sicherheitsbehörden zu stellen, zurückzunehmen.



Seit Donnerstag letzter Wochen sucht die Spezialeinheit Department of Special Investigation (DSI) mit Unterstützung Tausender Polizisten und Soldaten nach dem per Haftbefehl gesuchten ehemaligen Abt Phra Dhammachayo. Alle Zufahrten zum Wat sind gesperrt, auch am Mittwoch verlief die Suche ergebnislos, stellten sich Mönche den Sicherheitskräften in den Weg. Ein Treffen zwischen hohen Beamten des DSI und Phra Thattacheewo, dem stellvertretenden Abt des Tempels, über das weitere Vorgehen der Polizei wurde nach mehreren Stunden erfolglos abgebrochen.



Dem 72 Jahre alten Phra Dhammachayo wird Geldwäsche und Besitz von gestohlenen Vermögenswerten über 1,2 Milliarden Baht im Zusammenhang mit dem Unterschlagungsskandal bei der Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC) sowie illegale Landnahme bei der Schaffung von Meditationszentren in mehreren Provinzen vorgeworfen.