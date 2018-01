Von: Redaktion DER FARANG | 02.01.18

THAILAND: Nach fünf der sogenannten sieben gefährlichen Tage zum Neujahrsfest scheint festzustehen: Es werden im Jahresvergleich weniger Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben kommen.

Vom 28. Dezember bis einschließlich 1. Januar hat es landesweit 3.056 Unfälle mit 317 Toten und 3.188 Verletzten gegeben. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum waren es 2,2 Prozent weniger Zwischenfälle, 13,6 Prozent weniger Todesopfer und 3,1 Prozent weniger Verletzte. Zum Vergleich: Über Neujahr 2017 meldeten Behörden 487 Tote und 4.128 Verletzte bei 3.919 Unfällen. An diesem Montag, 1. Januar, waren es 677 Zwischenfälle mit 71 Toten und 696 Verletzten. Hauptunfallursachen waren Trunkenheit am Steuer (47%) und überhöhte Geschwindigkeit (26%). Bei über 82 Prozent der Unfälle waren Motorradfahrer beteiligt, dann folgen Pick-up-Fahrer mit 5,2 Prozent. In der Provinz Sisaket starben die meisten Menschen (13), die meisten Verletzten (118) wurden in Udon Thani gezählt, die meisten Unfälle (114) geschahen in Udon Thani.