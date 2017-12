Sieben gefährliche Tage: Weniger Tote und Verletzte

Von: Redaktion DER FARANG | 31.12.17

THAILAND: An den ersten drei der sogenannten sieben gefährlichen Tage zum Neujahrsfest hat es landesweit bei Verkehrsunfällen 167 Tote und 1.793 Verletzte gegeben.

Gegenüber dem Zeitraum des Vorjahres wurde bei damals 199 Verkehrsopfern und 2.099 Verletzte weniger Menschen getötet und verletzt. Am Samstag, dem dritten Tag, ereigneten sich 649 Unfälle mit 73 Toten und 688 Verletzten, teilte das Centre for the Prevention and Reduction of Road Accidents mit. Bei 48 Prozent der Zwischenfälle war Alkohol mit im Spiel, bei 22 Prozent war die Unfallursache überhöhte Geschwindigkeit. An den Unfällen waren zu 79 Prozent Motorradfahrer beteiligt, dann folgen Pick-ups mit 8 Prozent. Die meisten Verkehrsopfer an den drei Tagen meldet die Provinz Sisaket mit 9, die meisten Verletzten Buriram mit 69 und die meisten Unfälle Chiang Mai mit 62. Am Samstag haben Polizisten 762.143 Fahrer kontrolliert und gegen 132.995 Ermittlungsverfahren eingeleitet. 38.271 Mal fehlten Motorradhelme, 36.662 Motorisierte konnten keinen Führerschein vorweisen.