Von: Redaktion DER FARANG | 30.12.17

THAILAND: Für die ersten zwei der sogenannten sieben gefährlichen Tage zum Neujahrsfest melden die Behörden 92 Verkehrstote und 1.107 Verletzte bei 1.053 Unfällen.

Am Freitag, dem zweiten Tag, ereigneten sich landesweit 576 Verkehrsunfälle. Dabei starben 49 Menschen, 609 erlitten teils schwer Verletzungen. Staatssekretär Karun Sakulpradit sagte weiter, Hauptunfallursachen seien Alkohol am Steuer (42%) und überhöhte Geschwindigkeit (23%) gewesen. Und an 78 Prozent der Zwischenfälle seien Motorradfahrer beteiligt gewesen, 68 Prozent der Unfälle hätten sich auf geraden Straßen ereignet. Die meisten Toten meldeten am Freitag die Provinzen Phitsanulok, Pathum Thani und Ubon Ratchathani mit jeweils drei, die meisten Verletzten gab es in Phitsanulok, Pathum Thani und Ubon Ratchathani mit jeweils 29, in Nakhon Si Thammarat ereigneten sich mit 25 die meisten Verkehrsunfälle.