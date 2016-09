Von: Redaktion DER FARANG | 15.09.16

BERLIN/BRÜSSEL (dpa) - Ein Austritt Großbritanniens wird die sicherheitspolitischen Ambitionen der Europäischen Union nach Expertenmeinung nicht schmälern. «Der Brexit wird die EU (...) nicht daran hindern, ein «global player» werden zu wollen», sagte Michel Barnier, der die EU-Kommission seit Anfang 2015 in Sicherheitsfragen berät, den «Deutschen Wirtschafts Nachrichten» (Donnerstag). Zudem soll er für die EU-Kommission die Austrittsverhandlungen mit Großbritannien führen.

Innerhalb der EU ist das Vereinigte Königreich ein außenpolitisches und militärisches Schwergewicht. Die Staatengemeinschaft werde damit ihren Platz als weltweit zweitwichtigster Militär-Investor verlieren. «Wir werden auf den dritten Platz hinter den USA und China zurückfallen», sagte Barnier. «Die Union wird sicherlich einiges an Expertise im Rüstungsbereich verlieren.»

Einschränkend verwies Barnier jedoch darauf, dass der Anteil Großbritanniens an EU-geführten Militärooperationen weniger als fünf Prozent betrage. Innerhalb der Europäischen Verteidigungsagentur, in deren Rahmen die EU-Staaten zusammenarbeiten, betrage der britische Anteil am Budget für Militärforschung und -technologie sogar nur ein Prozent. Auch nach einem Austritt des Landes solle Großbritannien mit der EU weiterhin eine Interessensgemeinschaft bilden.