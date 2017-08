PATTAYA: Während die Behörden in den vergangenen Wochen verstärkt gegen Barbetreiber in der berühmtberüchtigten Soi 6 und in der Amüsiermeile Walking Street vorgegangen sind und die Regularien verschärft haben, boomt das Sexbusiness für chinesische Touristen unbekümmert weiter.

Klammheimlich haben sich in den vergangenen Jahren mehrere Großveranstaltungsorte am Markt etabliert, in denen Live-Sex-Shows gezeigt werden und die ausschließlich Touristen aus der Volkrepublik vorbehalten sind.



Pro Show karren bis zu über 100 Busse die abenteuerfreudigen Gruppentouristen zu den Etablissements, die von der Größe her Konzertarenen gleichen. Die Folge: kilometerlange Staus, abgasgeschwängerte Luft sowie genervte Anwohner.



Im Norden der Stadt gibt es alleine vier Lokalitäten, in denen die schlüpfrigen Shows angeboten werden: BigEye in der Soi Phetrakul, Bang Up in der Soi 1, Number One und 69 Show, beide in der Soi 29/1 (Naklua), in direkter Nachbarschaft entsteht zudem ein weiterer Komplex.