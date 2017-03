PATTAYA: Der Direktor der „Pattaya Business and Tourism Association“ (PBTA) Sinchai Wattanasartsathorn kritisiert die jüngste Berichterstattung britischer Medien wie „The Sun“ und „Daily Record“, in denen Pattaya als „Sex-City“ und modernes Sodom und Gomorrha abgestempelt wird.

Er verwies auf die negativen Folgen für den Tourismus und das Image der Stadt. Weiter wurde berichtet, dass in der Touristenmetropole am Golf von Thailand 27.000 Prostituierte ohne behördliche Kontrolle ihrem Beruf nachgehen würden. Sinchai folgend, war Pattaya zwar lange Zeit für sein horizontales Gewerbe berüchtigt, doch seien die Behörden bemüht, das Image der Stadt zu verbessern, auch wenn dieses noch längere Zeit in Anspruch nehmen wird.



Auch Polizeichef Pol. Col. Apichai Krobpetch betont, dass seine Beamten hart arbeiten, um Verbrechen, Menschenhandel und Prostitution zu bekämpfen. Pol. Maj. Col. Piyapong Ensarn, Chef der Touristenpolizei Pattaya, fügt hinzu, dass seine Einheit eine genaue Statistik über aufgegriffene Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter führen würde und die Kontrollgänge bereits erhöht wurden.