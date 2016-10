Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 08.10.16

PATHUM THANI: Die Polizei hat einen Obdachlosen unter dem Verdacht festgenommen, in den letzten Tagen drei Obdachlose brutal ermordet zu haben. Das meldet „Thai PBS“.

Laut der Polizei trug der mutmaßliche Serienkiller Hemd und Hose, wie der verdächtige Mann auf Überwachungskameras. Vor dem Princess Mother National Institute zur Behandlung von Drogensüchtigen an der Phahon Yothin Road waren eine Frau und zwei Männer im Alter zwischen 25 und 48 Jahren ermordet aufgefunden worden. Ihre Handgelenke waren mit Elektrokabeln aneinander gebunden, die Körper wiesen mehrere Stich- und Schnittwunden auf. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Täter um einen geistig verwirrten Menschen handelt. Die bestialischen Morde haben unter der Bevölkerung Panik ausgelöst.



Behörden haben am Freitag in der Provinz Pathum Thani 18 Obdachlose aufgegriffen. Jene, die in anderen Provinzen gemeldet sind, wurden in ihre Heimatregion geschickt, Obdachlose aus Pathum Thani in ein Heim eingewiesen.