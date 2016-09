THAILAND: Mit dem Ziel, den inländischen Tourismus zu beflügeln, hat die thailändische Fremdenverkehrsbehörde (TAT) bei dem Unternehmen Niantic, Entwickler von „Pokémon Go“, nachgefragt, seltene Pokémons an Touristenattraktionen in 24 Provinzen zu platzieren.

Nach Aussage von Siripakorn Chiewsamut, Leiter des Amts für Informationstechnologie, blieb eine Antwort des Softwareentwicklers bisher aus. Bei den 24 Provinzen handelt es sich um Buriram, Chaiyaphum, Chanthaburi, Chumphon, Lampang, Lamphun, Loei, Nakhon Pathom, Nakhon Sri Thammarat, Nan, Phatthalung, Phrae, Phetchabun, Phitsanulok, Ranong, Ratchaburi, Rayong, Sa Kaeo, Samut Songkhram, Satun, Suphan Buri, Surin, Trang und Trat.



Pokémon Go ist ein Spiel für Handheld-Mobilgeräte wie Smartphones und Tabletcomputer. In dem Spiel können die Spieler virtuelle Fantasiewesen fangen, trainieren, entwickeln und in virtuelle Kämpfe gegen andere Pokémon schicken.