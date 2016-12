Von: Redaktion DER FARANG | 09.12.16

FRANKFURT/POTSDAM (dpa) - Erstmals in Deutschland wird am Frankfurter Flughafen seit Donnerstag ein System getestet, mit dem Einreisende aus Drittstaaten ihre Daten bei der Grenzkontrolle selbst ermitteln können. Der sogenannte Selbstbedienungs-Kiosk an Deutschlands größtem Airport erfasst auch die biometrischen Daten, wie die Bundespolizei in Potsdam am Donnerstag mitteilte. Mit der Vorprüfung der Informationen soll die Grenzkontrolle beschleunigt und modernisiert werden.

Bis Mitte 2017 soll der Test am Frankfurter Airport klären, wie trotz steigenden Sicherheitsniveaus die Kontrollprozesse beschleunigt werden können. Das neue System steht im Zusammenhang mit der «Smart Borders»-Initiative der EU-Kommission, wie es weiter hieß. Unter anderem soll dabei ein europäisches Ein- und Ausreiseregister (Entry-Exit-System) geschaffen werden.