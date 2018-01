Von: Redaktion DER FARANG | 18.01.18

BANGKOK: Neben dem illegalen Besitz einer Waffe, Gebrauch einer Schusswaffe in der Öffentlichkeit und Widerstand gegen Polizisten muss sich der Rockstar Sek Loso wegen Drogenkonsums vor Gericht verantworten.

Am Mittwoch erschien Sek Loso, sein richtiger Name ist Seksam Sookpimay, auf der Polizeistation Kannayao. Dort wurden die Anklageerhebungen verlesen. Ein Urintest hatte ergeben, dass der Musiker Methamphetamin und Ecstasy konsumiert hatte (Drogen-Typ 1). Sek Loso hatte Ende Dezember in Nakhon Si Thammarat auf einem Tempelgelände vor der Statue des Königs Taksin eine Waffe gezogen und zehn Schüsse abgegeben. Als er wenige Tage später in seinem Bangkoker Haus verhaftet werden sollte, öffnete er nicht die Tür und drohte, auf Polizisten zu schießen. Später stürmten Beamte das Haus, nahmen Sek fest und veranlassten einen Urintest. Nach Verlesung der Anklagen sagte der Rockmusiker zu den Medien, er habe keine Drogen konsumiert. Sein Urin habe sich verfärbt, weil er Medikamente gegen bipolare Störungen eingenommen hatte. Sein Rechtsanwalt, fuhr Sek Loso fort, werde der Polizei Proben des Medikaments und ein Dokument seines Arztes übergeben. Der 43-Jährige hatte sich nach einem Bericht der „Bangkok Post“ im Jahr 2012 einem Drogenentzug unterzogen, nachdem seine Frau auf Facebook ein Foto von Sek als Drogenkonsumenten veröffentlicht hatte. Das Paar hat drei Kinder und trennte sich später..