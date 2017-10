Von: Redaktion DER FARANG | 14.10.17

BANGKOK: Obwohl Richter weiterhin bei schweren Straftaten die Todesstrafe verhängen, ist in den letzten acht Jahren kein Verurteilter mit einer Giftspritze hingerichtet worden.

Das Für und Wider der Todesstrafe wird in Thailand kontrovers diskutiert. Eine Umfrage unter 1.073 Menschen in allen vier Regionen des Landes einschließlich Bangkok hatte nach Angaben des Justizministeriums ergeben: 73 Prozent befürworteten die Todesstrafe. Wohl deshalb hatte Thailand sich bei einer Abstimmung auf der 65. Generalversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 2010 über die Abschaffung der Todesstrafe der Stimme enthalten.

Derzeit kann nach dem Gesetz bei 63 Straftaten die Todesstrafe verhängt werden: So nach Vergewaltigung und Mord eines Mädchens unter 15 Jahren, weiter bei Drogenhandel und Terrorismus, berichtet „Khao Sod“. Dem Generaldirektor des Department of Rights and Liberties, Pitikan Sitthidej, zufolge können zum Tode Verurteilte um eine königliche Begnadigung nachsuchen. Dann könnte die Todesstrafe in eine lebenslange Haft umgewandelt werden.

Im April dieses Jahres saßen landesweit 444 zum Tode verurteilte Straftäter im Gefängnis.