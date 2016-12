Von: Redaktion DER FARANG | 03.12.16

BANGKOK: Starke Erdbeben können zu jeder Zeit den Norden und Westen des Landes treffen.

Pennung Warnitchai, Seismologe am Asian Institute of Technology (AIT), rechnet mit Erdbeben der Stärke bis 6,5 auf der Richterskala. Er verweist auf „unübersichtliche Bruchlinien“ in weiten Teilen des Königreichs, die jederzeit schwere Erderschütterungen auslösen können. Der Experte erinnert an das Erdbeben der Stärke 6,3 im Jahr 2014 in der Provinz Chiang Rai mit erheblichen Sachschäden. Das sollte eine Warnung sein, künftige Gebäude erdbebensicher zu errichten. Nach Einschätzung von Pennung Warnitchai würden bei einem starken Beben in Bangkok 17 Hochhäuser einstürzen.