Von: Redaktion DER FARANG | 20.12.16

ATHEN (dpa) - Ein Seebeben hat am Dienstagvormittag die griechische Inselgruppe der Dodekanes erschüttert. Das Beben hatte nach vorläufigen Messungen des Geodynamischen Instituts in Athen eine Stärke von 5,3 und ereignete sich in großer Tiefe - mehr als 100 Kilometer unter dem Meeresboden. Das Zentrum des Bebens lag südlich der Touristeninsel Kos und westlich der Vulkaninsel Nisyros.

Verletzte oder Schäden gebe es jedoch nicht, berichteten örtliche Medien. Der Erdstoß wurde in der gesamten südlichen Ägäis gespürt. «Es war ziemlich stark und hat etwa 20 Sekunden gedauert. Wir haben keine Schäden hier», sagte Christos Pilatakis, ein Hoteldirektor von der Hauptinsel der Region Rhodos, der Deutschen Presse-Agentur.