Von: Redaktion DER FARANG | 22.12.16

CHIANG MAI: Beim Spielen hat ein sechs Jahre altes Mädchen seine ein Jahr ältere Schwester mit der Schusswaffe ihres Vaters getötet.

Die beiden Kinder aus einer Familie des Lisu-Bergstammes spielten im Bezirk Mae Taeng im Obergeschoss des Hauses. Dabei fand die jüngere Schwester in einem Schrank die Waffe. Sie spielte damit und legte auf ihre siebenjährige Schwester an. Plötzlich löste sich ein Schuss, das Mädchen war am Kopf getroffen, berichtet „Thairath“. Als die Eltern im oberen Stockwerk eintrafen, lebte ihr Kind noch. Es erlag später im Krankenhaus seinen schweren Schussverletzungen.