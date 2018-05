Von: Redaktion DER FARANG | 05.05.18

KRABI: Mit sechs Metern Länge hat ein Rettungstrupp die längste Pythonschlange dieses Jahres gefangen.

Sie hatte es in einem Nudelshop auf Enten abgesehen. Das 51 Kilogramm schwere Tier hatte sich in den Entenstall eines Restaurants in der Stadt Krabi geschlängelt und verbrachte die Nacht damit, eine ungezählte Zahl von Enten zu schlucken, bevor das Rettungspersonal das Mahl beendete. „Dies ist die größte Schlange, die wir in einem Jahr gefangen haben. Sie ist sogar noch länger als unser Rettungswagen“, sagte Amnuay Senlae von der Prachasansuk Krabi Foundation. Die Nudelladenbesitzerin hatte Donnerstagnacht die Tierrettung angerufen, nachdem sie bemerkt hatten, dass sich im Entenstall eine Python unter einen Holzhaufen geschlichen hatte. Es dauerte über eine Stunde bis die Männer der Schlange eine Schnur um den Hals binden konnten. Die Python war zu groß, um in den üblichen Säcken transportiert zu werden, sie musste in einen Käfig gelegt werden. Die Schlange wurde später im Nai Chong National Forest ausgesetzt.