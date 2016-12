Von: Redaktion DER FARANG | 14.12.16

BANGKOK: Die Armee hat weitere sechs Männer der Polizei überstellt, die im Oktober in Bangkok Bombenanschläge geplant haben sollen.

Die Verhafteten sind 19 bis 41 Jahre alt. Einer kommt aus Bangkok, die anderen aus den Süden des Landes. Sie waren in Bangkok in den Bezirken Ramkhamhaeng und Bang Kapi sowie in Samut Prakan gefasst worden. Ihnen werden der Besitz von Sprengstoff sowie die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Laut einem Bericht der „Bangkok Post“ geht die Polizei von insgesamt 14 Männern aus, die in der Hauptstadt Anschläge geplant hatten. Gegen alle Verdächtigen liegen Haftbefehle vor.