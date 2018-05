ISLAMABAD (dpa) - Bewaffnete haben im Südwesten Pakistans sechs Arbeiter erschossen, die Telefonmasten aufstellten.



Unbekannte seien im Bezirk Kharan in der Unruheprovinz Baluchistan auf Motorrädern an der Baustelle vorbeigefahren und hätten auf sie gefeuert, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Immer wieder greifen Rebellen in Baluchistan Werktätige auf von China finanzierten Baustellen sowie Arbeiter aus anderen Landesteilen an. Alle sechs Getöteten stammten aus der Provinz Punjab.

In Baluchistan sind viele Arbeiter aus anderen Provinzen des Landes beschäftigt. Infrastrukturprojekte dort gehören zu Pekings milliardenschweren Plänen einer Neuen Seidenstraße, mit der Handelsrouten von China bis nach Europa und Afrika entstehen sollen. Unter den zahlreichen Rebellengruppen in Baluchistan gibt es nationalistisch wie islamisch gesinnte. Die Provinz ist nicht nur die größte, sondern auch ärmste und unsicherste des Landes.