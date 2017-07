KOH TAO: Dank des Anlegens von Rettungswesten kam eine Schweizer Familie bei einem Bootsunglück vor Koh Tao knapp mit dem Leben davon.

Das privat gecharterte Longtailboot war am 26. Juli gegen 14 Uhr auf der Fahrt nach Koh Nang Yuang bei hoher See gekentert. Eine große Welle habe sein Gefährt erfasst und umgeworfen, sagte später der 50 jährige Bootsführer aus. Die Familie, Eltern und zwei Kinder, konnten dank ihrer Schwimmwesten aus eigener Kraft den Strand erreichen und blieben bis auf einen Schock nahezu unversehrt.

Das Wetter war in den vergangenen Wochen im Inselarchipel von Koh Samui oft wechselhaft. Aus finanziellen Gründen rücken immer wieder Schiffseigner aus, obwohl die Witterung große Risiken birgt. Immerhin befanden sich in diesem Fall lebensrettende Schwimmwesten an Bord.