Von: Redaktion DER FARANG | 02.10.16

PEKING (dpa) - Beim Kurzbahn-Weltcup in Peking hat Philip Heintz über 200 Meter Lagen seinen eine Monat alten deutschen Rekord nur knapp verpasst.

Der Heidelberger Schwimmer blieb am Samstag in 1:52,08 Minuten nur um 16/100 Sekunden über seiner Bestmarke. In der Weltcup-Gesamtwertung liegt der Olympia-Sechste weiterhin auf Rang drei. Bei der vierten von neun Stationen konnten Wladimir Morosow (Russland) und Katinka Hosszu (Ungarn) ihre Führungen in der Gesamtwertung ausbauen..