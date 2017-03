Von: Redaktion DER FARANG | 10.03.17

PATTAYA: Als instabil, unsicher und Unfallrisiko für Touristen werden die neuen schwimmenden Anleger im Hafen Bali Hai bezeichnet, über die Urlauber bei Ausflügen Speedboote erreichen.

Laut dem Präsidenten der Pattaya Business & Tourism Association, Sinchai Wattanasartsathorn, kommt es jeden Tag am Pier zu Unfällen. Und Eakaraj Kanthathorn, Direktor der Marinebehörde, berichtet, dass bereits mehrere Menschen ins Wasser gefallen sind, aber rechtzeitig gerettet wurden. Die schwimmenden Anleger wurden erst vor Kurzem aufs Wasser gesetzt. Zuvor hatte das Militär den Speedbootbesitzern untersagt, ihre Fahrgäste, wie seit Jahrzehnten üblich, am Strand von Pattaya aufzunehmen. Doch der Pier im Hafen Bali Hai eignet sich nicht, dass Speedboote dort anlegen und Menschen gefahrlos das Boot betreten können. Deshalb wurden Pontons angeschafft.



Sinchai Wattanasartsathorn appelliert an Stadt und Militär, der Sicherheit von Touristen Vorrang einzuräumen und Alternativen zu den schwimmenden Anlegern zu finden. Die Marinebehörde hat inzwischen Mitarbeiter abgestellt, die die glitschigen Pontons säubern, Urlaubern helfen und bereitstehen, sollte ein Fahrgast in die See fallen.