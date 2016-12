Schweizer will mit Solarflugzeug 25 000 Meter in die Höhe

Von: Redaktion DER FARANG | 08.12.16

LAUSANNE (dpa) - Mit Sonnenkraft fast ins All: Der Schweizer Pilot Raphaël Domjan will mit einem Solarflugzeug in die Stratosphäre fliegen - bis zu 25 000 Meter über der Erdoberfläche.

Am Mittwoch stellte der Abenteurer seinen 450 Kilogramm schweren Flieger im schweizerischen Payerne vor. Auf 22 Quadratmeter Oberfläche sind Solarpanels verteilt. Abheben will er damit aber erst 2018. Erste Tests soll es schon im kommenden Februar geben. Weil das Flugzeug keine Druckkabine hat, muss Domjan einen Astronauten-Anzug tragen, hieß es. Auch der soll solarbetrieben sein. Mit dem Projekt «SolarStraos» soll das Potenzial erneuerbarer Energie aufgezeigt werden..