BANGKOK: Der Schweizer Vater, dessen vier Kinder in der letzten Woche von einem Balkon an der Ramkhamhaeng Road gefallen waren, durfte jetzt Töchter und Sohn im Krankenhaus besuchen.

Auf seiner Facebook-Seite schrieb der Mann, nach sechs Tagen des Kampfes habe er Dima, Luka und Chanida im Hospital gesehen. Zwei der Kinder kämpfen weiterhin auf der Intensivstation um ihr Leben. Bilder, auf denen die Kinder mit schweren Gesichtsquetschungen zu sehen sind, wurden auf Facebook gepostet. Am Mittwoch wollte der Schweizer in einem Tempel in Bangkapi an der Einäscherung seines fünfjährigen Sohnes teilnehmen, der vor einer Woche beim Sturz vom Balkon ums Leben kam.

Nach einem Bericht von „Thai visa“ hat der Vater die Mutter und Großeltern der Kinder für die Tragödie verantwortlich gemacht. Angeblich soll der Schweizer vor einiger Zeit das Sorgerecht für die Kinder erhalten haben, aber seine Ehefrau habe sich geweigert, der gerichtlichen Anordnung nachzukommen. Der Vater will die Kinder seit vier Jahren nicht getroffen haben, seitdem er sich von ihrer Mutter getrennt hatte.

Die Mutter war nachts auf der Arbeit, als die vier Kinder nachts von einer nachgebenden Plattform zum Abtropfen von Tellern außerhalb des Balkons aus dem vierten Stock fielen. Der fünfjährige Alex starb, die 11, 10 und 7 Jahre alten Geschwister wurden schwer verletzt.