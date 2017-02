HUA HIN: Am Samstag ereignete sich auf der Petchkasem Road ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem eine Schweizer Rentnerin getötet wurde.

Die 68-Jährige wollte mit ihrem 69-jährigen Mann gegen 20 Uhr die Hauptstraße überqueren, als das aus Gossau im Schweizer Kanton St. Gallen stammende Ehepaar von einem Pick-up erfasst wurde. Das Leben des Mannes konnte mit einer Notoperation gerettet werden, er erlitt schwere Knochenbrüche. Seine Frau hingegen starb noch am selben Abend im Krankenhaus. Der Unfall hat die Schweizer Expat-Community in Hua Hin tief erschüttert. Die Schweizerische Botschaft in Thailand wurde über den Vorfall informiert.