Von: Redaktion DER FARANG | 16.12.16

BERN (dpa) - Knapp drei Jahre nach der erfolgreichen Initiative gegen «Masseneinwanderung» will die Schweiz die Vorgaben deutlich abgemildert in die Tat umsetzen. Das Parlament in Bern soll am Freitag den vorliegenden Gesetzentwurf absegnen. Mit Rücksicht auf grundlegende EU-Prinzipien fehlen darin jährliche Höchstzahlen und Kontingente für ausländische Arbeitskräfte. Solche Obergrenzen waren in der von der nationalkonservativen Schweizerischen Volkspartei (SVP) mitinitiierten Volksabstimmung eigentlich gefordert worden. Die SVP hat den Entwurf kritisiert und droht mit einer neuen Volksabstimmung.

Brüssel hatte mehrfach deutlich gemacht, dass eine Einschränkung der Personenfreizügigkeit als Verletzung gegen das Gesamtpaket der bilateralen Verträge angesehen werde. Dieses garantiert nicht nur allen EU-Bürgern die freie Wohnsitz- und Arbeitsplatzwahl in der Schweiz und umgekehrt. Das Abkommen regelt auch den Zugang zum EU-Binnenmarkt, der bei einem Verstoß ebenfalls auf dem Spiel stehen würde. Mehr als die Hälfte der Schweizer Exporte gehen in die EU.

Für eine von der Initiative geforderte Neuverhandlung der völkerrechtlichen Verträge zeigte sich die EU auch wegen des Brexits bisher nicht bereit. Zugeständnisse an die Schweiz könnten ein Präzedenzfall für die Gespräche mit London sein.

Statt mit Obergrenzen soll die Zuwanderung nun mit Hilfe der Arbeitsämter reguliert werden. Offene Stellen sollen nach Möglichkeit mit Kräften besetzt werden, die in der Schweiz arbeitslos gemeldet sind. Das können aber auch dort gemeldete EU-Ausländer sein. Ein Inländervorrang wäre damit quasi passé.

SVP-Chef Albert Rösti kritisierte die geplante Umsetzung. Er drohte mit einem Referendum zur Kündigung der Personenfreizügigkeit, sollte die Zuwanderung weiter steigen.

Mit einer knappen Mehrheit von 50,3 Prozent hatten die Schweizer im Februar 2014 für die Masseneinwanderungsinitiative gestimmt. Drei Jahre wurden für deren Umsetzung eingeräumt.