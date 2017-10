Von: Redaktion DER FARANG | 26.10.17

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Wie arbeiten die deutschen Steuerfahnder? Insbesondere: Wie schaffen sie es, in der Schweiz Datenträger mit Unterlagen mutmaßlicher deutscher Steuerbetrüger zu kaufen? Das sollte ein Schweizer herausfinden.

Im Prozess um das mutmaßliche Ausspionieren deutscher Steuerfahnder im Auftrag eines Schweizer Geheimdienstes hat der Angeklagte ein Geständnis abgelegt.

Er habe vom Nachrichtendienst NDB 28.000 Euro bekommen, ließ der Schweizer Daniel M. am Donnerstag über einen Verteidiger vor dem Oberlandesgericht Frankfurt mitteilen. Das Geld sei gedacht gewesen als «Aufwandsentschädigung, Warmhalten und für einen «Maulwurf»». Es sollte herausgefunden werden, «wie die Steuerfahnder in Nordrhein-Westfalen arbeiten».

Der Angeklagte soll vom Berner Geheimdienst NDB zwischen 2011 und 2015 auf die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung angesetzt worden sein. Unter anderem sollte er laut deutscher Bundesanwaltschaft Daten von Steuerfahndern vervollständigen, die beim Schweizer Geheimdienst nur lückenhaft vorlagen. Als diese komplett waren, leitete die Schweiz die Strafverfolgung von deutschen Steuerfahndern ein, die am Ankauf von CDs mit den Daten mutmaßlicher deutscher Steuerbetrüger beteiligt gewesen waren. Nordrhein-Westfalen hatte mehrfach solche Datenträger gekauft.

M. soll in Düsseldorf sogar eine Quelle platziert haben. Ende 2012 soll der Geheimdienst dafür 90.000 Euro bereitgestellt haben. Diesen Vorwurf bestritt die Verteidigung aber beim Prozessauftakt.

Die Spionageaffäre hatte für Verstimmungen im deutsch-schweizerischen Verhältnis gesorgt. Der Angeklagte ließ am zweiten Prozesstag erklären, er wisse nicht, ob es einen «Maulwurf» auch tatsächlich gegeben habe. Er habe Informationen, eine solche Quelle solle installiert werden, an seinen Kontaktmann in Deutschland lediglich weitergereicht.

M., ehemaliger Polizist aus der Nähe von Zürich, ließ weiter mitteilen, zwei Teilbeträge von jeweils 30.000 Euro seien an den Kontaktmann weitergeleitet werden. Er selbst sei nur ein Mittelsmann gewesen, habe zwar auch Geld bekommen, aber «nicht mit krimineller Energie gehandelt».

Der Staatsschutzsenat hatte vergangene Woche zum Prozessauftakt dem Angeklagten eine Bewährungsstrafe in Aussicht gestellt. Allerdings müsse der ehemalige Polizist ein glaubhaftes Geständnis ablegen, das den Fall umfassend aufkläre. Auf eine mögliche Bewährungsstrafe hatten sich zuvor Bundesanwaltschaft und Verteidiger verständigt.

Der Senatsvorsitzende Josef Bill sprach am Donnerstag von einem Strafrahmen zwischen einem Jahr und sechs Monaten und höchstens zwei Jahren. Es müsse aber auch eine Geldbuße von 40.000 Euro gezahlt werden.

Daniel M. ließ mitteilen, nach Kontakt mit dem Schweizer Geheimdienst NDB sollte auch herausgefunden werden, ob die deutschen Behörden «Druck und Bestechung einsetzen», um an Steuer-Informationen zu kommen. Der Auftrag sei ihm «sehr plausibel vorgekommen», er habe ihn auch als einen Fall «für die nationale Sicherheit» der Schweiz empfunden und für sein Land etwas Gutes tun wollen. Sein Kontaktmann auf deutscher Seite habe insgesamt 90.000 Euro verlangt, zu einem letzten Teilbetrag sei es aber nicht mehr gekommen. Der Geheimdienst sei nicht mehr interessiert gewesen.

In seiner Untersuchungshaft sei ihm klar geworden, «dass sich das alles nicht gelohnt hat», übermittelte der Verteidiger die Ansicht seines Mandanten. Dieser bereue es, die Sache falsch eingeschätzt zu haben.

Die Plädoyers sollen am nächsten Verhandlungstag (2.11.) gehalten werden. Mit einem Urteil rechnet das Gericht am vierten Verhandlungstag (9.11.).