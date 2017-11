Von: Redaktion DER FARANG | 17.11.17

HAT YAI: Glück im Unglück hatte ein Schweizer, der bei einem schweren Unfall von Passanten aus dem total beschädigten Auto gezogen wurde, bevor es in Flammen aufging.

Der 29-Jährige hatte seinen Honda City am Donnerstag gegen 3 Uhr bei hoher Geschwindigkeit auf der Ratyindee Road gegen einen Strommast gelenkt. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen einen abgestellten Pick-up, überschlug sich und kam vor einer Filiale der Versicherung Krungthai AXA zum Stehen. Passanten reagierten schnell und bargen den Ausländer aus dem bereits qualmenden Auto. Dann brannte der Honda. Ebenfalls in Flammen auf ging der abgestellte Wagen, berichtet die „Bangkok Post“. Weitere Schäden entstanden an einer Telefonbox und an der Front der Versicherung. Sanitäter brachten den Schweizer mit Kopfverletzungen und Quetschungen in das Krankenhaus Hat Yai. Die Feuerwehr brauchte zehn Minuten, um die Flammen zu löschen.